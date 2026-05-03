Источник: «Ливерпуль» сделал предложение по трансферу Бекема

«Ливерпуль» сделал предложение о подписании защитника «Наполи» Сэм Бекема, сообщает AreaNapoli.
По данным источника, на трансфере 27-го нидерландца настаивает главный тренер английской команды, его соотечественник Арне Слот. В «Ливерпуле» ищут нового центрального защитника, чтобы обеспечить дополнительную конкуренцию нынешним игрокам.
Сумма предложения по Бекема со стороны «Ливерпуля» составила 28 миллионов евро. При этом главный тренер «Наполи» Антонио Конте не стал бы возражать против этой прибыльной сделки.
Бекема играет за «Наполи» с июля 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 в 31 матче защитник забил один гол.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.
