Райан Рейнольдс после непопадания «Рексема» в плей-офф Чемпионшипа: «Я полностью опустошен результатом»

Канадский актер, владелец «Рексема» Райан Рейнольдс прокомментировал невыход команды в плей-офф Чемпионшипа за право сыграть в Премьер-лиге.
В 46-м туре Чемпионшипа «Рексем» сыграл вничью с «Мидлсбро» (2:2). В итоге валлийская команда заняла седьмое место (71 очко после 46 матчей) и на два балла отстала от ставшего шестым «Халла» (73 очка). В полуфинале плей-офф «Халл» сыграет с «Миллуолом», в другой серии ½ финала встретятся «Саутгемптон» и «Мидлсбро».
«Я полностью опустошен сегодняшним результатом, но невероятно горжусь нашим сезоном. Мы проделали долгий путь за пять лет, и это был лучший результат за нашу более чем 150-летнюю историю. Предстоит сделать еще многое. Но сейчас нам есть чем гордиться, красные», — написал Рейнольдс в соцсети.
Седьмое место стало наивысшим достижением «Рексема» в его истории. Ранее рекордным для команды было 15-е место во втором дивизионе в сезоне-1978/79.
