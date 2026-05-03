«Атланта» победила «Монреаль», У Миранчука две голевые передачи

«Атланта» победила «Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 3:1.

У хозяев дубль оформил грузинский полузащитник Саба Лобжанидзе, еще один гол забил ивуарийский нападающий Эмманюэль Латте Лат. Российский полузащитник Алексей Миранчук сделал две результативные передачи, в том числе на победный гол Латте Лата.

У гостей единственный гол забил английский полузащитник Мэттью Лонгстафф.

С 90+2-й минуты «Монреаль» играл в меньшинстве после удаления колумбийского защитника Брайана Веры.

«Атланта» в 11 матчах набрала 10 очков и занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. «Монреаль» (девять очков после 10 встреч) располагается на 14-м месте.

03 мая 02:30 Атланта — Монреаль 3:1.

