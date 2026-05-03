«Атланта» победила «Монреаль», У Миранчука две голевые передачи

У хозяев дубль оформил грузинский полузащитник Саба Лобжанидзе, еще один гол забил ивуарийский нападающий Эмманюэль Латте Лат. Российский полузащитник Алексей Миранчук сделал две результативные передачи, в том числе на победный гол Латте Лата.