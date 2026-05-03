«Филадельфия» нанесла поражение «Бостону» и вышла в четвертьфинал плей-офф НБА

«Филадельфия» победил «Бостон» в седьмом матче ⅛ финала плей-офф НБА — 109:100. Игра проходила в Бостоне.
Самым результативным игроком встречи стал американский центровой гостей Джоэл Эмбиид — у него 34 очка и 12 подборов.
В серии до четырех побед «Филадельфия» выиграла со счетом 4−3. В четвертьфинале она встретится с «Нью-Йорком».
«Бостон» — «Филадельфия» — 100:109 (19:32, 31:23, 25:33, 25:21).
Б: Браун (33 очка), Уайт (26), Квета (17 + 12 подборов).
Ф: Эмбиид (34 + 12 подборов), Макси (30 + 11 подборов), Эджкомб (23).
