Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Филадельфия» нанесла поражение «Бостону» и вышла в четвертьфинал плей-офф НБА

«Филадельфия» победил «Бостон» в седьмом матче ⅛ финала плей-офф НБА — 109:100. Игра проходила в Бостоне.

«Филадельфия» победил «Бостон» в седьмом матче ⅛ финала плей-офф НБА — 109:100. Игра проходила в Бостоне.

Самым результативным игроком встречи стал американский центровой гостей Джоэл Эмбиид — у него 34 очка и 12 подборов.

В серии до четырех побед «Филадельфия» выиграла со счетом 4−3. В четвертьфинале она встретится с «Нью-Йорком».

НБА.

Плей-офф.

⅛ финала.

«Бостон» — «Филадельфия» — 100:109 (19:32, 31:23, 25:33, 25:21).

Б: Браун (33 очка), Уайт (26), Квета (17 + 12 подборов).

Ф: Эмбиид (34 + 12 подборов), Макси (30 + 11 подборов), Эджкомб (23).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.