Магомед Магомедов одержал победу в поединке с Иго на турнире PFL в Су-Фолсе

Российский боец Магомед Магомедов победил бразильца Леандро Иго в поединке на турнире PFL в американском Су-Фолсе.
Бой в легчайшей весовой категории продолжался три раунда и завершился победой 34-летнего россиянина решением судей. Теперь у него в профессиональных ММА 22 победы при пяти поражениях.
В предыдущем бою на турнире PFL Champions Series 3 в октябре 2025 года Магомед Магомедов уступил американцу Сержио Петтису нокаутом во втором раунде.
37-летний Иго потерпел седьмое поражение при 24 победах.
03 мая 05:00
