Билостенный нокаутировал Феррейру на турнире PFL в Су-Фолсе

Российский боец Сергей Билостенный нанес поражение бразильцу Ренану Феррейре в поединке на турнире PFL в американском Су-Фолсе.
Бой в тяжелом весе завершился в третьем раунде. 30-летний россиянин нокаутировал 36-летнего соперника.
В предыдущем бою на турнире World Tournament 10 в августе 2025 года Билостенный победил Карла Уильямса техническим нокаутом.
Билостенный одержал 15-ю победу в профессиональных ММА при четырех поражениях. У Феррейры шестое поражение при 13 победах. Еще три поединка признаны несостоявшимися.
03 мая
