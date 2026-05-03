«Атлетико Минейро» переиграл «Крузейро» в матче с двумя удалениями, Кассьера забил гол и отдал передачу

«Атлетико Минейро» победил «Крузейро» в гостевом матче 14-го тура чемпионата Бразилии — 3:1.
У гостей забили Алан Минда, Майкон и экс-нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. Также на счету Кассьерры результативный пас. У хозяев отличился Кайю Жорже.
С 66-й минуты «Крузейро» играл в меньшинстве после удаления нападающего Кенни Арройо. На 75-й минуте был удален защитник хозяев Каики, а на 79-й минуте — игрок обороны гостей Лянко.
«Атлетико Минейро» (17 очков после 14 игр) занимает 11-е место в таблице чемпионата Бразилии. «Крузейро» (16 очков) располагается на 14-м месте.
03 мая 03:00 Крузейру — Атлетику Минейру 1:3.
В другом матче тура «Атлетико Паранаэнсе» и «Гремио» голов не забили. С 33-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления защитника Лукаса Эскивеля. На 84-й минуте поле досрочно покинул полузащитник «Гремио» Рикельме.
«Атлетико Паранаэнсе» с 23 очками располагается на пятом месте, а «Гремио» (17 очков) идет на 12-й строчке.
03 мая 02:30 Атлетику Паранаэнсе — Гремиу 0:0.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.