Президент «Интера» Маротта после победы в Серии А: «У нас не было сомнений в навыках Киву»

Президент «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал досрочную победу команды в чемпионате Италии в сезоне-2025/26.
«Это, безусловно, нечто особенное и исполнение мечты. Честно говоря, я никогда не мечтал выиграть скудетто в качестве президента “Интера”, это замечательно. Я благодарю президентов, которые были до меня и вдохновляли меня, таких как Пеллегрини, Моратти, Чжан. Я также благодарю болельщиков и владельцев, которые позволили нам работать в спокойной атмосфере. Однако это скудетто принадлежит тренеру Кристиану Киву и команде.
Это был смелый выбор, но также и взвешенный, потому что у Киву уже было резюме игрока, выигравшего требл здесь, бывшего капитаном «Аякса» в 21 год, выигрывавшего с молодежной командой «Интера» в качестве тренера, а также спасшего «Парму» от вылета. У нас не было сомнений в его навыках, возможно, ему немного не хватало опыта, но мы поддержали его, чтобы восполнить этот пробел в его послужном списке. Он может и должен остаться в «Интере» на много лет, так как у него большие качества.
После немного периода, когда результаты еще не были такими хорошими, мы поняли, что команда едина, а тренер — ее лидер.
Я никогда не увольнял тренера по ходу сезона, потому что тренер — это основополагающий компонент, которому нужно помогать. Слишком часто люди принимают импульсивные решения, и тренер расплачивается за других, но это не наш путь. У нас другая культура, и, кроме того, не было причин для изменений. Мы знали его ценность и ценность команды.
Мы очень часто разговариваем, и сейчас не время говорить об этом, но у нас есть четкие идеи", — цитирует итальянского менеджера DAZN.
Это третье чемпионство «Интера» за последние шесть сезонов и восьмое в XXI веке.
Киву справился со сложнейшей задачей, хотя в него мало кто верил. Чемпионство «Интера» — абсолютно заслуженное.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.