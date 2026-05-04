Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защитник «Реала» Менди получил травму в матче с «Эспаньолом»

Защитник «Реала» Ферлан Менди получил травму на 10-й минуте гостевого матча 34-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:0). Его заменили на 14-й минуте.

Защитник «Реала» Ферлан Менди получил травму на 10-й минуте гостевого матча 34-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:0). Его заменили на 14-й минуте.

30-летний француз получил повреждение правой ноги во время спринта за мячом. Как сообщает AP, по предварительной информации, речь идет о мышечной травме.

Евровоскресенье: «Интер» — чемпион, «Реал» отложил коронацию «Барселоны», «Тоттенхэм» ушел из зоны вылета.

В «Реале» пока не уточнили степень повреждения.

В сезоне-2025/26 Менди в девяти матчах за «Реал» не отметился результативными действиями. Он играет за эту команду с июля 2019 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

За сборную Франции Менди сыграл в десяти матчах.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.