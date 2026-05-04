Защитник «Реала» Менди получил травму в матче с «Эспаньолом»

Защитник «Реала» Ферлан Менди получил травму на 10-й минуте гостевого матча 34-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:0). Его заменили на 14-й минуте.
30-летний француз получил повреждение правой ноги во время спринта за мячом. Как сообщает AP, по предварительной информации, речь идет о мышечной травме.
В «Реале» пока не уточнили степень повреждения.
В сезоне-2025/26 Менди в девяти матчах за «Реал» не отметился результативными действиями. Он играет за эту команду с июля 2019 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
За сборную Франции Менди сыграл в десяти матчах.
