Киву стал пятым тренером «Интера» с чемпионством в своем первом сезоне

Как сообщает Opta, Кристиан Киву стал пятым тренером в истории, выигравшим скудетто в свой первый сезон во главе «Интера» в Серии А, после Арпада Вейса в сезоне-1929/30, Альфредо Фони в сезоне-1952/53, Джованни Инверницци в сезоне-1970/71 и Жозе Моуринью в сезоне-2008/09.