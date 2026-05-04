Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киву стал пятым тренером «Интера» с чемпионством в своем первом сезоне

«Интер» после победы над «Пармой» (2:0) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии досрочно стал чемпионом Италии.

«Интер» после победы над «Пармой» (2:0) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии досрочно стал чемпионом Италии.

Как сообщает Opta, Кристиан Киву стал пятым тренером в истории, выигравшим скудетто в свой первый сезон во главе «Интера» в Серии А, после Арпада Вейса в сезоне-1929/30, Альфредо Фони в сезоне-1952/53, Джованни Инверницци в сезоне-1970/71 и Жозе Моуринью в сезоне-2008/09.

Киву справился со сложнейшей задачей, хотя в него мало кто верил. Чемпионство «Интера» — абсолютно заслуженное.

45-летний румын работает в «Интере» с июня 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В 54 матчах под руководством Киву «Интер» одержал 36 побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений.

Команда из Милана занимает первое место в таблице чемпионата Италии с 82 очками после 35 игр. За три тура до окончания она на 12 очков опережает «Наполи». Неаполитанцы лишились математических шансов на чемпионство.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.