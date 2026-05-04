«Интернасьонал» нанес поражение «Флуминенсе», Алеррандро отметился голом

«Интернасьонал» победил «Флуминенсе» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Бразилии — 2:0.
Забитыми голами отметились защитник Александр Бернабеи и экс-нападающий ЦСКА Алеррандро.
В другом матче тура «Брагантино» в гостях победил «Шапекоэнсе» — 2:1. У хозяев забил нападающий Янник Боласье, у гостей — полузащитник Габриэль и нападающий Лукас Барбоса.
«Флуминенсе» (26 очков после 14 игр) располагается на третьем месте в таблице чемпионата Бразилии. «Интернасьонал» с 17 очками после 14 встреч идет на 12-м месте. «Брагантино» (20 очков) занимает седьмое место, а «Шапекоэнсе» (восемь) — последнее, 20-е.
