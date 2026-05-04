Лаутаро Мартинес после победы «Интера» в чемпионате: «Сейчас самое главное — продолжать пытаться делать лучше»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал досрочную победу команды в чемпионате Италии в сезоне-2025/26.
"Сейчас мы так счастливы. Было нелегко начинать заново после сезона, в котором мы проиграли все соревнования, в которых участвовали, на самом финише, но я очень рад сегодня этому достижению.
Для нас это была очень важная цель, возможно, многие не считали нас фаворитами, учитывая то, что произошло в прошлом сезоне, но мы очень усердно работали на поле и за его пределами.
Мы уже много лет очень хорошо выступаем в Италии и Европе, дважды выходили в финал Лиги чемпионов за три года. Мы должны продолжать этот путь, потому что после победы самое главное — продолжать пытаться делать лучше.
В таком сбалансированном чемпионате, как этот, нам удалось сохранить концентрацию как группе, и это самое замечательное, что меня впечатляет, — единство этой команды.
Тренер отлично поработал, привнеся новую энергию и энтузиазм, так что после четырех великих лет с Симоне, возможно, нам нужна была смена обстановки после того финала Лиги чемпионов. Киву сделал так, что каждый чувствовал себя вовлеченным и мог даже тренироваться с улыбкой, что очень помогло", — цитирует 28-летнего аргентинца DAZN.
Команда из Милана занимает первое место в таблице чемпионата Италии с 82 очками после 35 игр. За три тура до окончания она на 12 очков опережает «Наполи». Неаполитанцы лишились математических шансов на чемпионство.
Киву справился со сложнейшей задачей, хотя в него мало кто верил. Чемпионство «Интера» — абсолютно заслуженное.
