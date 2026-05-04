Романо: «Интер Майами» продолжает подготовку трансфера Каземиру

«Интер Майами» продолжает работу над сделкой по подписанию полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиру, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 34-летний бразилец не будет продлевать контракт с английской командой и покинет ее летом 2026 года в качестве свободного агента. Его привлекает идея перехода в команду МЛС.

Переговоры между сторонами продолжаются, хотя в отношении Каземиру есть и другие предложения.

Полузащитник играет за «МЮ» с августа 2022 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2025/26 Каземиру в 34 матчах забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.

