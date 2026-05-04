«Мирассол» победил «Коринтианс» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Бразилии — 2:1.
У хозяев забили нападающий Карлос Эдуардо (с пенальти, 23-я минута) и форвард Эдсон (33-я минута). Также на счету Эдуардо результативная передача.
У гостей единственный гол на счету Диегиньо (на 80-й минуте).
У «Коринтианса» прервалась серия из трех побед подряд во всех турнирах. Он занимает 17-е место в таблице чемпионата Бразилии (15 очков после 14 игр). «Мирассол» (12 очков после 13 встреч) располагается на 18-м месте.
