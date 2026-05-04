«Кливленд» выиграл в семьмом матче серии плей-офф НБА у «Торонто»

«Кливленд» победил «Торонто» в седьмом матче серии ⅛ финала плей-офф НБА — 114:102. Игра проходила в Кливленде.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Торонто» Скотт Барнс — у него 24 очка.

В серии до четырех побед «Кливленд» выиграл со счетом 4−3. В четвертьфинале он сыграет с «Детройтом», который ранее выбил из борьбы «Орландо» (4−3 в серии).

НБА.

Плей-офф.

⅛ финала.

«Кливленд» — «Торонто» — 114:102 (24:26, 25:23, 38:19, 27:34).

К: Аллен (22 очка + 19 подборов), Митчелл (22), Харден (18).

Т: Барнс (24), Барретт (21), Шид (14).

Счет в серии: 4−3.

