«Кливленд» выиграл в семьмом матче серии плей-офф НБА у «Торонто»

«Кливленд» победил «Торонто» в седьмом матче серии ⅛ финала плей-офф НБА — 114:102. Игра проходила в Кливленде.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Торонто» Скотт Барнс — у него 24 очка.
В серии до четырех побед «Кливленд» выиграл со счетом 4−3. В четвертьфинале он сыграет с «Детройтом», который ранее выбил из борьбы «Орландо» (4−3 в серии).
НБА.
Плей-офф.
⅛ финала.
«Кливленд» — «Торонто» — 114:102 (24:26, 25:23, 38:19, 27:34).
К: Аллен (22 очка + 19 подборов), Митчелл (22), Харден (18).
Т: Барнс (24), Барретт (21), Шид (14).
Счет в серии: 4−3.
