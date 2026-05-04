Смертин о суточном беге: «Здоровья точно не добавляет. После финиша хотелось лечь пластом»

— В комментариях люди разделились на два лагеря: «Смертин красавец» и «Смертин сумасшедший, гробит себя». К какой точке зрения склоняетесь?
— Суточный бег — это точно не для здоровья. Просто я попробовал что-то новое, мне интересно было, любопытно, смогу я пробежать или нет. Я всю ночь бежал, справлялся.
Для понимания: участнику дается 24 часа, сколько ты пробежал — все километры твои. Еще была возможность отдыхать — и люди ею пользовались.
Если честно, я не хочу кому-то что-то доказать, все это делаю только для себя. Поэтому понимаю мнения людей. И своих коллег по футбольному цеху понимаю, которые меня не понимают. Это нормально. Но суточный бег, могу сказать по прошествии 24 часов после финиша, здоровья точно не добавляет (смеется).
— Еще раз повторили бы?
— Когда я пробежал Московский марафон, то сказал себе: «Нет, больше не побегу». Потом взял и пробежал все шесть марафонов World Marathon Majors. С тех пор начал бегать постоянно.
По горячим следам точно скажу, что 24 часа ни за что в жизни больше не побегу. Но что будет со мной, когда я отдохну, восстановлюсь? Ха-ха!
— Какое желание было после звукового сигнала об окончании гонки?
— Лечь пластом, ха-ха! Хотелось тишины, остаться одному.
Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Читал все сообщения, это действительно помогало. На стадионе за меня болела моя семья, друзья, команда поддержки — без них я бы не пробежал, — сказал Бывший хавбек сборной России, «Локомотива» и «Челси».