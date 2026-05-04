Тренер Никитина: «Володе только 34 года будет. У него в запасе еще лет 7−8 точно есть»

Николай Суворов, тренер рекордсмена России в марафоне Владимира Никитина, считает, что у его подопечного впереди 7−8 лет на высоком уровне.

Источник: Спортс‘’

"Посмотрите результаты этого Казанского марафона, 41-летний Ильдар Миншин занял итоговое седьмое место, 42-летние Алексей Реунков и Иван Кузнецов — восьмое и девятое соответственно.

А Володе только 34 года будет. Так что у него в запасе еще лет 7−8 точно есть", — сказал Суворов.

На Казанском марафоне Никитин установил рекорд России — 2:08.07.

