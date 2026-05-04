Тренер Никитина после рекорда в марафоне: «Он стал 34-кратным чемпионом России. Теперь доведем это число до 50. Шучу, конечно»

Николай Суворов, тренер рекордсмена России в марафоне Владимира Никитина, сообщил о ближайших планах подопечного.
«Теперь у него будет два-три дня на отдых, и затем начнем готовиться к Мемориалу Знаменских на “десятку”.
Какие цели у него? В воскресенье он стал 34-кратным чемпионом России. Теперь, может, доведем это число до 50, но это я уже шучу, конечно.
В этом году Никитин больше марафоны точно не побежит. Возвращаемся на беговую дорожку стадиона, но пару полумарафонов точно зацепим. У нас есть обязательство пробежать в Перми", — сказал Суворов.
