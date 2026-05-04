Политтехнолог Милешкина про Овечкина и Дзюбу в Госдуме: «Александр — герой, у всех на слуху. Артем успешно решил стремный кейс. У Ковальчука есть шансы, у Филиппова»

— Кого из спортсменов можете представить в новом созыве Госдумы?
— Узнала, что Александр Кержаков променял потенциальное место в Госдуме на должность в аппарате губернатора.
— В смысле?
— Кержакова пророчили в партию «Новые люди» в какой-то из округов. Но недавно он сам показал табличку — о том, что теперь является советником губернатора Беглова по спорту.
— Кержаков мог бы попасть в Госдуму?
— Да. Для Петербурга Кержаков и Аршавин — легендарные личности. Очевидно, кто-то сильно испугался, что Александр даст место «Новым людям» в Госдуме.
— Многие пророчат карьеру в Госдуме Артему Дзюбе и Александру Овечкину, которые не завершили еще карьеры.
— Овечкин у всех на слуху из-за мирового рекорда. Он в каждой рекламе, из каждого утюга. Овечкин — герой.
По Дзюбе трудно сказать: в его ситуации есть нюансы, ха-ха. Но Артем смог успешно решить такой стремный кейс — прикольно вышел из медиаскандала, снявшись в рекламе. Овечкин и Дзюба пригодились бы в Петербурге.
— Почему?
— Я сама из Петербурга. Это город трех революций, и у нас здесь всех не любят. А известные спортсмены, особенно из «Зенита», для каждого петербуржца значимы. Поэтому Дзюбе и Овечкину возможно попасть в Госдуму — их знают.
— У кого еще есть шансы?
— У Ильи Ковальчука. Он последнее время очень медийный и разумный.
Также кажется, что в политику может пойти наш серебряный призер Олимпиады — Никита Филиппов.
— Неожиданно.
— Филиппов с Камчатки, и единственный, кто привез медаль с Олимпиады. В законодательное собрание точно можно брать хоть сейчас, — сказала Милешкина.
Третьяк об Овечкине в Госдуме: «Депутат — это не просто кнопки нажимать, приходится очень много работать. Зачем ему это? Поймите, это тяжело: ответственность, наказы дают».