Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Настольный теннис. Командный чемпионат мира. 1/16 финала. Гонконг обыграл КНДР, Австралия встретится с Китаем, другие матчи

В Лондоне проходит командный чемпионат мира по настольному теннису.

Источник: Спортс‘’

Настольный теннис.

Командный чемпионат мира.

Лондон, Великобритания.

Мужчины.

1/16 финала.

4 мая.

Гонконг — КНДР — 3:0.

Италия — Хорватия — 2:3.

Испания — Казахстан — 1:3.

Бельгия — Япония — 1:3.

Англия — Молдова — 3:1.

Румыния — Польша — 3:2.

США — Франция — 0:3.

Канада — Дания — 21.30.

5 мая.

Австралия — Китай — 12.00.

Сербия — Тайвань — 12.00.

Португалия — Египет — 14.30.

Южная Корея — Словакия — 14.30.

Австрия — Индия — 19.00.

Швеция — Венгрия — 19.00.

Германия — Словения — 21.30.

Сингапур — Бразилия — 21.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.