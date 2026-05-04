Настольный теннис. Командный чемпионат мира. 1/16 финала. Гонконг обыграл КНДР, Австралия встретится с Китаем, другие матчи

Настольный теннис.
Командный чемпионат мира.
Лондон, Великобритания.
Мужчины.
1/16 финала.
4 мая.
Гонконг — КНДР — 3:0.
Италия — Хорватия — 2:3.
Испания — Казахстан — 1:3.
Бельгия — Япония — 1:3.
Англия — Молдова — 3:1.
Румыния — Польша — 3:2.
США — Франция — 0:3.
Канада — Дания — 21.30.
5 мая.
Австралия — Китай — 12.00.
Сербия — Тайвань — 12.00.
Португалия — Египет — 14.30.
Южная Корея — Словакия — 14.30.
Австрия — Индия — 19.00.
Швеция — Венгрия — 19.00.
Германия — Словения — 21.30.
Сингапур — Бразилия — 21.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.