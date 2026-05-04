Grand Chess Tour. Варшава. Синдаров, Гукеш, Ниманн, Каруана, Со, Вашье-Лаграв сыграют в рапиде

5−7 мая будет сыграно 9 туров в рапиде, 8−9 мая — 18 туров в блице.
Grand Chess Tour.
1-й этап.
Варшава, Польша.
Начало партий — 15.00 по московскому времени (5 мая).
Участники.
Фабиано Каруана (США).
Алиреза Фируджа (Франция).
Максим Вашье-Лаграв (Франция).
Уэсли Со (США).
Жавохир Синдаров (Узбекистан).
Гукеш Доммараджу (Индия).
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша).
Радослав Войташек (Польша).
Ханс Ниманн (США).
Владимир Федосеев (Словения).
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде — 25 минут + 10 секунд на ход, контроль времени в блице — 5 минут + 2 секунды на ход.