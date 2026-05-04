Grand Chess Tour. Варшава. Синдаров, Гукеш, Ниманн, Каруана, Со, Вашье-Лаграв сыграют в рапиде

В Варшаве стартует первый этап шахматной серии Grand Chess Tour.

5−7 мая будет сыграно 9 туров в рапиде, 8−9 мая — 18 туров в блице.

Grand Chess Tour.

1-й этап.

Варшава, Польша.

Начало партий — 15.00 по московскому времени (5 мая).

Участники.

Фабиано Каруана (США).

Алиреза Фируджа (Франция).

Максим Вашье-Лаграв (Франция).

Уэсли Со (США).

Жавохир Синдаров (Узбекистан).

Гукеш Доммараджу (Индия).

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша).

Радослав Войташек (Польша).

Ханс Ниманн (США).

Владимир Федосеев (Словения).

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде — 25 минут + 10 секунд на ход, контроль времени в блице — 5 минут + 2 секунды на ход.