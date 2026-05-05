Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста: дата и время боя UFC, где смотреть онлайн трансляцию

Россиянин Александр Волков и доминиканец Вальдо Кортес-Акоста проведут поединок в тяжелом весе на турнире UFC 328 в ночь на воскресенье, 9 на 10 мая. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США).
Время боя Волков vs Кортес-Акоста: во сколько начнется поединок UFC 328.
Поединок Волкова и Кортес-Акосты пройдет в главном карде и начнется около 5.00 по московскому времени. Советуем присоединиться к трансляции на полчаса раньше.
37-летний Волков на профессиональном уровне одержал 39 побед и потерпел 11 поражений. Предыдущим соперником россиянина был бразилец Жаилтон Алмейда в рамках UFC 321 25 октября 2025 года. Драго одержал победу раздельным решением судей.
На счету 34-летнего Кортес-Акосты 17 побед и 2 поражения. Боец по прозвищу Сальса Бой в предыдущем появлении в клетке выиграл у американца Деррика Льюиса техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).
Где смотреть бой Волков vs Кортес-Акоста и другие поединки UFC 328.
Трансляцию боя UFC 328 Волков — Кортес-Акоста и других поединков главного карда турнира ведут платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko.
Главное событие UFC в Ньюарке — титульный бой в среднем весе между российским бойцом, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом.