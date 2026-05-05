Tanks Blitz — новый вид программы Федерации компьютерного спорта России

Проект включён в дисциплину «Тактический трёхмерный бой» и уже 16 мая впервые появится в составе турнира по мобильным дисциплинам «Играем везде с ГигаЧат».
У игры уже сформирована аудитория, которой знакомы соревновательные форматы. С 2023 года Tanks Blitz («Танки Блиц») развивают Лигу Blitz Point — внутреннюю киберспортивную экосистему с соревнованиями и делением команд по уровню мастерства. Призовой фонд финального этапа достигал 36 млн рублей, а трансляции собирают до 450 000 зрителей онлайн.
Турнир по Tanks Blitz.
Фото ФКС России.
«Присоединение к Федерации компьютерного спорта России значительно расширяет возможности для нашей аудитории и позволяет рассматривать игру не только как хобби, но и как часть профессионального киберспорта. Для индустрии это заметный сигнал: мобильный сегмент, который долго оставался в стороне, начинает получать равный статус с ПК-проектами», — прокомментировал директор по изданию и продвижению Tanks Blitz Кирилл Нечаев.
Для Федерации компьютерного спорта России это последовательное развитие сотрудничества с группой компаний «Леста Игры». Ранее в состав видов программ федерации уже вошла компьютерная игра от этого разработчика — «Мир танков». Сейчас проект представлен в ключевых турнирах федерации, а партнёрство расширяется и на мобильное направление.
«У нас был позитивный опыт совместной работы с группой компаний “Леста Игры”, и мы рады, что к нам присоединился новый проект “Танки Блиц”. Это открывает возможности не только для аудитории самой игры, но и отражает растущий интерес к мобильному киберспорту», — отметил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
