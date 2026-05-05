Гасперини после победы «Ромы» над «Фиорентиной»: «Мы изменили атаку с середины сезона и забиваем гораздо больше»

Главный тренер «Ромы» Джанпьеро Гасперини прокомментировал победу над «Фиорентиной» (4:0) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии.
"Мы изменили нашу атаку с середины сезона, поэтому забиваем гораздо больше, чем в первой половине, хотя и пропускаем тоже довольно много. Приятно, что забили четыре разных игрока, были хорошие комбинации. Мы в хорошей форме, хотя все игры очень равные и трудные, мы знаем, что не можем позволить себе ошибку, чтобы сохранить шансы, но мы в хорошей форме.
Я видел, что у нас есть возможность вернуть игроков, что с полным составом мы можем добиться серии результатов и у нас гораздо более сильный потенциал. Это очень сильный состав, прежде всего мне никогда не приходилось их сильно контролировать, потому что с первого дня моего прихода они были полностью сосредоточены. У меня никогда не было проблем с их менталитетом, а реакция, которую мы видели в последние недели, была еще более решительной. Между мной и игроками большое единство, мы попытаемся достичь цели, которую страстно хотели с самого начала.
Осталось три игры, мы знаем, что должны выжать максимум и надеяться, что кто-то другой оступится. В течение долгого времени эта команда имела лучшую оборону в Европе. Мы потеряли несколько игроков и заплатили за это цену, но теперь мы начинаем возвращать всех, ту команду, которая у нас была в начале, плюс Мален. В таких условиях, очевидно, легче добиваться результатов", — цитирует итальянского специалиста Sky Sport.
«Рома» в 35 матчах набрала 64 очка и занимает пятое место в таблице чемпионата Италии.
