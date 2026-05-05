Уджири назначили президентом «Далласа»

«Даллас» назначил Масаи Уджири на должность президента клуба, сообщает ESPN.

Уджири был архитектором чемпионской команды «Торонто» сезона-2018/19 — главного достижения за его 15-летнюю карьеру в НБА в качестве ведущего баскетбольного руководителя. Он также выиграл награду «Менеджер года» в сезоне-2012/13 с «Денвером».

Найм Уджири, чьи команды в Денвере и Торонто одержали 690 побед и потерпели 504 поражения и выходили в плей-офф в 12 из 15 его сезонов у руля, следует за моделью владельца клуба Патрика Дюмона, который нанимает опытных руководителей с впечатляющими достижениями для управления своей франшизой. Ранее он привлек бывшего президента «Голден Стэйт» Рика Уэлтса на пост генерального директора «Мэвз» в декабре 2024 года.

55-летний Уджири был настоятельно рекомендован Дюмону, когда он обсуждал кандидатов с доверенными людьми в лиге, сообщили источники. Дюмон впервые встретился с Уджири за четырехчасовым обедом в Лас-Вегасе в декабре 2025 года.

Уджири не работал в НБА в сезоне-2025/26 после того, как «Рэпторс» расстались с ним после драфта. За несколько месяцев переговоров Дюмон убедился, что Уджири преуспевает в тех областях, которые владелец «Мэвз» считал приоритетными для своего нового руководителя баскетбольных операций, таких как умение создавать сильную культуру, выдающиеся коммуникативные навыки и глубокая самоотдача.

«Даллас» по итогам регулярного чемпионата НБА занял 12-е место в Западной конференции — у команды 26 побед и 56 поражений.

