Артета перед ответным матчем Лиги чемпионов с «Атлетико»: «Мы знаем, как будем играть»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико».
"Я не могу дождаться. Мы так хотим получить ту игру, которую хотим завтра, и выйти в финал. Мы знаем, в какую игру будем играть завтра. Будьте готовы, будьте на высоте, покажите качество и добейтесь своего в нужный день.
Что сказал игрокам? Идите и возьмите это. Когда у вас есть такая возможность, это значит, что вы готовы ее использовать. Команда с первой минуты попытается этого добиться. Огромное волнение. Трудно описать желание прожить этот момент. Они так долго ждали такой ночи. Выложитесь завтра по полной, потому что произойдёт нечто удивительное.
Я делал это много лет назад. То, что у меня было в мыслях об этом клубе. Вы никогда не можете обещать выиграть крупные трофеи, но вы можете обещать работать каждый день с амбициями. Быть решительным в идеях и решениях, которые вы принимаете, чтобы привести этот клуб к тому, чтобы он стал одним из лучших в Европе.
Я, безусловно, буду спать хорошо. Я привык работать в такое время, так что ничего не изменилось", — сказал испанский специалист на пресс-конференции.
«Арсенал» примет «Атлетико» 5 мая. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Первый матч в Мадриде завершился со счетом 1:1.
