Тренер «Фиорентины» Ваноли после 0:4 от «Ромы»: «Мы полностью отключились после первого гола»

Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли прокомментировал поражение от «Ромы» (0:4) в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии.
«Мы полностью отключились после их первого гола, во многом благодаря великолепной игре “Ромы”, так что сегодня вечером мы должны их поздравить.
Мы проделали большой путь, чтобы оказаться здесь, мы должны держать голову выше, потому что ошибки случаются, и временами эта хрупкость возвращается, как это было в матче с «Удинезе».
Я сказал, когда пришел, что избежать вылета — это будет наше скудетто, мы почти у цели, нам нужен последний толчок, чтобы полностью закрыть вопрос.
Мы должны быть сосредоточены исключительно на настоящем и оставшихся играх. Работа еще не сделана, а затем клуб и я тоже оценим будущее. Как я всегда говорил, я был бы рад продолжить этот процесс", — цитирует итальянского специалиста DAZN.
«Фиорентина» в 35 матчах набрала 37 очков и занимает 16-е место в таблице чемпионата Италии.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.