«Орландо» уволил главного тренера Мосли

«Орландо» объявил об увольнении главного тренера Джамала Мосли.
47-летний американец провел последние пять сезонов в Орландо, он выводил команду в плей-офф в каждом из последних трех сезонов. Однако ни в одном из них «Мэджик» не смогли пройти дальше первого раунда: в сезоне в сезоне-2025/26 они уступили в седьмом матче «Детройту», при этом растеряв преимущество в серии 3−1. Общий баланс Мосли — 189 побед, 221 поражение.
Президент «Мэджик» Джефф Велтман, продливший свой контракт как раз перед выходом «Орландо» в «Финал четырех» Кубка НБА, займется поисками нового главного тренера.
Мосли привел «Мэджик» к двум титулам в дивизионе, справляясь с многочисленными травмами ключевых игроков стартовой пятерки, особенно в последние два года.
Ранее Мосли работал помощником главного тренера в «Денвере», «Кливленде» и «Далласе».
