Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Орландо» уволил главного тренера Мосли

«Орландо» объявил об увольнении главного тренера Джамала Мосли.

«Орландо» объявил об увольнении главного тренера Джамала Мосли.

47-летний американец провел последние пять сезонов в Орландо, он выводил команду в плей-офф в каждом из последних трех сезонов. Однако ни в одном из них «Мэджик» не смогли пройти дальше первого раунда: в сезоне в сезоне-2025/26 они уступили в седьмом матче «Детройту», при этом растеряв преимущество в серии 3−1. Общий баланс Мосли — 189 побед, 221 поражение.

Президент «Мэджик» Джефф Велтман, продливший свой контракт как раз перед выходом «Орландо» в «Финал четырех» Кубка НБА, займется поисками нового главного тренера.

Мосли привел «Мэджик» к двум титулам в дивизионе, справляясь с многочисленными травмами ключевых игроков стартовой пятерки, особенно в последние два года.

Ранее Мосли работал помощником главного тренера в «Денвере», «Кливленде» и «Далласе».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.