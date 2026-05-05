AS: «Реал» готов отпустить Гарсию за 60 миллионов евро

Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия сможет покинуть команду только за 60 миллионов евро, сообщает AS.
По данным источника, за 22-летним испанцем следят многочисленные европейские команды. При этом «Реал» придерживается твердой позиции по сумме отступных за игрока и не намерен соглашаться на меньшую.
Гарсия играет за основную команду «Реала» с июня 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.
В сезоне-2025/26 воспитанник мадридцев в 35 матчах забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.
