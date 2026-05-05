Сарри после победы «Лацио» над «Кремонезе»: «Сегодня мы — другая команда»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Кремонезе» (2:1) в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии.
"Нашей целью с начала сезона была работа по улучшению игры команды, у которой были лишь минимальные шансы на попадание в еврокубки. Несмотря на тысячу трудностей, я могу сказать, что сегодня мы — другая команда, благодаря этому прогрессу. Не знаю, станет ли это основой для будущего, это не от меня зависит.
Осталось еще четыре игры, одна из которых чрезвычайно важна. Наши мысли только о них. После этого мы сядем и поговорим с руководством, а потом посмотрим, сможем ли мы отработать этот контракт до конца", — цитирует итальянского специалиста DAZN.
«Лацио» в 35 матчах набрал 51 очко и занимает восьмое место в таблице чемпионата Италии.
