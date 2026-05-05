«Бавария» сыграет с «ПСЖ» в комплекте формы для сезона-2026/27

«Бавария» выпустила свой новый комплект домашней формы на сезон-2026/27 досрочно, за месяц до конца сезона-2025/26, сообщает ESPN.

Сменив необычный и несколько спорный красно-белый дизайн с буквой «М» сезона-2025/26, новая основная форма «Баварии» возвращает немецкого гиганта к более традиционному облику: красная основа с тональными полосами и простой белой отделкой. Единственными украшениями являются тонкая золотая кайма на воротнике и манжетах, а также значок с какаду на груди.

«Бавария» не использовала золотой цвет на домашней форме с сезона-2012/13, когда выиграла чемпионат, Кубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Новую форму футболисты «Баварии» наденут в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ». Игра пройдет 6 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.

