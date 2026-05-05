Защитник «Миннесоты» Эдвардс вернулся в состав перед матчем с «Сан-Антонио»

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч сообщил, что защитник Энтони Эдвардс готов сыграть в первом матче серии ¼ финала плей-офф НБА с «Сан-Антонио».

По словам тренера, четырехкратный участник Матча всех звезд был мотивирован вернуться в состав команды после травмы колена. При этом его игровое время пока будет ограничено.

24-летний американец пропустил два матча «Миннесоты» с «Денвером» в серии ⅛ финала (4−2). В четырех играх плей-офф он набирал в среднем 18,5 очка, выполнял 6,8 подбора и 3 передачи. В регулярном чемпионате у него было в среднем 28,8 очка, 4,9 подбора и 3,7 передачи в 61 матче.

Первый матч «Сан-Антонио» и «Миннесоты» пройдет 5 мая.

