Защитник «Миннесоты» Эдвардс вернулся в состав перед матчем с «Сан-Антонио»

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч сообщил, что защитник Энтони Эдвардс готов сыграть в первом матче серии ¼ финала плей-офф НБА с «Сан-Антонио».
По словам тренера, четырехкратный участник Матча всех звезд был мотивирован вернуться в состав команды после травмы колена. При этом его игровое время пока будет ограничено.
24-летний американец пропустил два матча «Миннесоты» с «Денвером» в серии ⅛ финала (4−2). В четырех играх плей-офф он набирал в среднем 18,5 очка, выполнял 6,8 подбора и 3 передачи. В регулярном чемпионате у него было в среднем 28,8 очка, 4,9 подбора и 3,7 передачи в 61 матче.
Первый матч «Сан-Антонио» и «Миннесоты» пройдет 5 мая.
