«Шальке» хочет сохранить Эдина Джеко в составе, сообщил журналист Николо Скира.
По данным источника, контракт с 40-летним боснийцем планируется продлить до лета 2027 года.
Ожидается, что нападающий примет решение о своем будущем в ближайшие недели во время финального турнира чемпионата мира-2026.
Джеко играет за «Шальке» с января 2026 года. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Вперед, мы идем!» «Шальке» вернулся в Бундеслигу спустя три года.
За немецкую команду нападающий в девяти матчах забил шесть голов и отдал три результативные передачи и помог ей вернуться в Бундеслигу.
Ранее Джеко играл за «Фиорентину», «Фенербахче», «Интер», «Рому», «Манчестер Сити», «Вольфсбург», «Теплице» и «Железничар».
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
