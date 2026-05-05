Источник: в «Шальке» намерены удержать 40-летнего Джеко

«Шальке» хочет сохранить Эдина Джеко в составе, сообщил журналист Николо Скира.

По данным источника, контракт с 40-летним боснийцем планируется продлить до лета 2027 года.

Ожидается, что нападающий примет решение о своем будущем в ближайшие недели во время финального турнира чемпионата мира-2026.

Джеко играет за «Шальке» с января 2026 года. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

За немецкую команду нападающий в девяти матчах забил шесть голов и отдал три результативные передачи и помог ей вернуться в Бундеслигу.

Ранее Джеко играл за «Фиорентину», «Фенербахче», «Интер», «Рому», «Манчестер Сити», «Вольфсбург», «Теплице» и «Железничар».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

