Дьекереш перед матчем «Арсенал» — «Атлетико»: «Мы знаем, что поставлено на карту»

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико».
"Мы все очень взволнованы каждой предстоящей игрой. Нужно хорошо подготовиться и показать эту энергию на поле.
Мы сейчас в этом положении не случайно. Мы очень хорошо выступали на протяжении всего сезона, но, конечно, сейчас, с этими предстоящими матчами, нам нужно хорошо сыграть, чтобы перешагнуть черту. То, что мы сделали до сих пор, было невероятно, но мы должны сделать это сейчас.
Потрясающе играть этот матч дома. Мы знаем, что поставлено на карту, и у нас есть удивительная возможность провести отличную игру завтра и насладиться ею вместе с болельщиками. Мы должны сделать это на поле, и с их потрясающей поддержкой это может стать великолепным вечером", — цитирует 27-летнего шведа PA.
«Арсенал» примет «Атлетико» 5 мая. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Первый матч в Мадриде завершился со счетом 1:1.
