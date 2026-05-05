Гвардиола после ничьей «Манчестер Сити» и «Эвертона»: «Мы забираем очко, пока все не кончено»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Эвертоном» (3:3) в гостевом матче 35-го тура чемпионата Англии.
«Действительно хорошая игра. Первый тайм был очень-очень хорош. Такой плотный, такой сложный из-за физической мощи “Эвертона”. Во втором тайме мы отдали голы, но вернулись в игру, и они устроили настоящий английский футбол, такие агрессивные в единоборствах. В целом мы показали действительно хорошую игру.
«Эвертону» было сложнее взломать нас, у них был один момент. Мы были великолепны. Мы много раз доходили до лицевой линии, били, создавали моменты. Они защищаются очень глубоко и так хорошо выходят в быстрые атаки. Мы забираем очко, и пока все не кончено, все не кончено. Мы продолжим.
У них был свой момент. Они были агрессивны. В целом у нас был хороший процесс, мы были великолепны, особенно Жереми слева. В гостях у «Эвертона» всегда тяжело. Отдаю им должное.
Одно очко — лучше, чем проиграть. Мы бы предпочли победить. Мы играем для этого, но мы показали, что мы за команда. Мы старались. Мы были агрессивны", — цитирует испанского специалиста NBC Sport.
«Манчестер Сити» (71 очко после 34 игр) располагается на втором месте в таблице чемпионата Англии.
