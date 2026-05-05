«Нью-Йорк» переиграл «Филадельфию» на старте серии плей-офф НБА

«Нью-Йорк» победил «Филадельфию» в первом матче серии ¼ финала плей-офф НБА — 137:98. Игра проходила в Нью-Йорке.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Никс» Джелейн Брансон — у него 35 очков.
В серии до четырех побед «Нью-Йорк» ведет со счетом 1−0. Следующий матч состоится в Нью-Йорке 7 мая.
НБА.
Плей-офф.
¼ финала.
«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 137:98 (33:25, 41:26, 35:27, 28:20).
Н: Брансон (35 очков), Ануноби (18), Бриджес (17).
Ф: Джордж (17), Эмбиид (14), Макси (13).
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.