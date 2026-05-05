«Кристал Пэлас» не будет подписывать полноценный контракт с Уче

Спортивный директор «Хетафе» Тони Муньос сообщил, что нападающий Крисантус Уче вернется в состав команды после аренды в «Кристал Пэлас».
В соответствии с условиями арендного соглашения, английский клуб был обязан выкупить спортивные права на 22-летнего нигерийца при соблюдении определенных условий. Однако одно из ключевых условий (количество сыгранных матчей) выполнено не было.
Если бы контракт все-таки подписали, то «Хетафе» получил бы 20 миллионов евро.
Уче играет за «Кристал Пэлас» с сентября 2025 года, аренда действует до 30 июня 2026 года.
В сезоне-2025/26 нападающий в 26 матчах забил три гола и отдал две результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.
