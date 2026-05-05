«Детройт» продлил контракт с Бикерстаффом после первого с 2008 года выхода во второй раунд плей-офф

«Детройт» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Джей Би Бикерстаффом.

Условия нового соглашения с 47-летним специалистом не разглашаются.

Бикерстафф возглавляет «Детройт» с лета 2024 года. В этом сезоне «Пистонс» под его руководством впервые с 2008 года сумели пробиться в четвертьфинал плей-офф НБА. В первом раунде «Детройт» выбил «Орландо» (4−3). Следующим соперником команды Бикерстаффа станет «Кливленд».

Ранее Бикерстафф также тренировал «Хьюстон», «Мемфис» и «Кливленд».

