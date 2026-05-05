Экс-нападающий «Лос-Анджелеса» и «Канзас-Сити» Камара завершил карьеру в 41-летнем возрасте

Экс-нападающий «Цинциннати» Кей Камара решил завершить профессиональную карьеру в возрасте 41 года.

Футболист из Сьерра-Леоне играл за «Цинциннати» с мая 2025 года по январь 2026 года. Также он выступал за «Лос-Анджелес», «Чикаго», «Монреаль», «Миннесоту», «Колорадо», «Ванкувер», «Нью-Инглэнд Революшн», «Коламбус», «Мидлсбро», «Норвич Сити», «Канзас-Сити», «Хьюстон Динамо», «Сан-Хосе» и ХИФК.

В МЛС Камара забил 147 голов, что является вторым показателем в истории лиги после Криса Вондоловски (173).

За сборную Сьерра-Леоне в 45 матчах нападающий забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

