Райс: «Не думаю, что можно как-то недооценить турнирный путь “Арсенала” к этому финалу»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.
«Не думаю, что можно как-то недооценить турнирный путь “Арсенала” к этому финалу. Мы имеем полное право его отпраздновать — настолько это важный момент. Лига чемпионов — самый престижный турнир, и это гордость для клуба и для болельщиков», — цитирует официальный сайт УЕФА Райса.
«Арсенал» по сумме двух встреч (первый матч — 1:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4). Финал пройдет пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
