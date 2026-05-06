Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Райс: «Не думаю, что можно как-то недооценить турнирный путь “Арсенала” к этому финалу»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.

«Не думаю, что можно как-то недооценить турнирный путь “Арсенала” к этому финалу. Мы имеем полное право его отпраздновать — настолько это важный момент. Лига чемпионов — самый престижный турнир, и это гордость для клуба и для болельщиков», — цитирует официальный сайт УЕФА Райса.

«Арсенал» по сумме двух встреч (первый матч — 1:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4). Финал пройдет пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

05 мая 22:00 Арсенал — Атлетико 1:0.

«Арсенал» снова нашел себя. «Канониры» вышли в финал Лиги чемпионов, выжав все из ошибки Облака.