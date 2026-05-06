Халк перешел в «Флуминенсе»

С 2012 по 2016 год Халк играл в России за «Зенит». На счету бразильца 148 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, в которых он забил 77 голов и отдал 59 результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми он по разу выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.