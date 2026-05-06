Облак — о поражении «Атлетико» от «Арсенала»: «Конечно, мне грустно, я зол, но таков футбол»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.
«Побеждает всегда сильнейший. Они победили, наши поздравления. Конечно, мне грустно, я зол, но таков футбол. Второй тайм получился хорошим. Возможно, в первом мы проявили слишком большое уважение к сопернику. После перерыва стало лучше, но этого не хватило для выхода в финал. Нам не повезло, мы расстроены, но такова жизнь», — цитирует официальный сайт УЕФА Облака.
«Арсенал» по сумме двух встреч (первый матч — 1:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4). Финал пройдет пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
05 мая 22:00 Арсенал — Атлетико 1:0.
«Арсенал» снова нашел себя. «Канониры» вышли в финал Лиги чемпионов, выжав все из ошибки Облака.