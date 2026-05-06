«Арсенал» — «Атлетико»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Арсенал» на своем поле переиграл «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов — 1:0. Игра прошла на стадионе «Эмирейтс».
Единственный гол забил английский нападающий Букайо Сака на 44-й минуте первого тайма.
«Арсенал» по сумме двух встреч (первый матч — 1:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4). Финал пройдет пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
05 мая 22:00 Арсенал — Атлетико 1:0.
«Арсенал» снова нашел себя. «Канониры» вышли в финал Лиги чемпионов, выжав все из ошибки Облака.