Артета: «Разница в счете оказалась минимальной, но сегодня она была в пользу “Арсенала”

«Невероятный вечер. Мы все вместе сотворили историю. Я счастлив за всех причастных к этому. Трибуны приветствовали нас совершенно особым, уникальным образом. Стадион сегодня ощущался особенно. Понимали, как много это значит для каждого. По прошествии 20 лет мы во второй раз в истории в финале Лиги чемпионов. На этом уровне каждый соперник очень сложен. У “Атлетико” невероятная команда, они блестяще боролись. Находили решение в каждой ситуации, находили ответ на каждый наш ход. Диего Симеоне проделал выдающуюся работу. Разница в счете оказалась минимальной, но сегодня она была в нашу пользу.