Артета: «Разница в счете оказалась минимальной, но сегодня она была в пользу “Арсенала”

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.
«Невероятный вечер. Мы все вместе сотворили историю. Я счастлив за всех причастных к этому. Трибуны приветствовали нас совершенно особым, уникальным образом. Стадион сегодня ощущался особенно. Понимали, как много это значит для каждого. По прошествии 20 лет мы во второй раз в истории в финале Лиги чемпионов. На этом уровне каждый соперник очень сложен. У “Атлетико” невероятная команда, они блестяще боролись. Находили решение в каждой ситуации, находили ответ на каждый наш ход. Диего Симеоне проделал выдающуюся работу. Разница в счете оказалась минимальной, но сегодня она была в нашу пользу.
Мы едины в наших стремлениях выполнять высокие задачи клуба. Порой нам везло, но без этого никуда. «Арсенал» много и страстно работал и верил в то, что делает. Сегодня мы были вознаграждены тем, что нас теперь ждет особенный день в Будапеште", — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.
«Арсенал» по сумме двух встреч (первый матч — 1:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4). Финал пройдет пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
