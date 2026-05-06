Симеоне: «Нет смысла говорить об этом чистом пенальти на Гризманне»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне уверен, что арбитр не назначил чистый пенальти на нападающем мадридской команды Антуане Гризманне в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:1).

Источник: Спорт-Экспресс

«Нет смысла говорить об этом чистом пенальти на Гризманне. Нет смысла говорить об этом сейчас. Иногда решения арбитров могут пойти нам на пользу, иногда нет. Сегодня нам не повезло», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Симеоне в соцсети X.

«Арсенал» по сумме двух встреч (первый матч — 1:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4). Финал пройдет пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

05 мая 22:00 Арсенал — Атлетико 1:0.

«Арсенал» снова нашел себя. «Канониры» вышли в финал Лиги чемпионов, выжав все из ошибки Облака.