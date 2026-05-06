Симеоне: «Атлетико» был очень хорош в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов"

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после поражения от «Арсенала» (0:1) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов отметил, что его команда хорошо играла в плей-офф турнира.
«Атлетико» хорошо оборонялся в первом тайме, но недостаточно хорошо атаковал. Потом прибавили в этом аспекте. У нас были свои моменты, и многое могло пойти иначе, но случилось то, что случилось. Во втором тайме первого матча «Атлетико» мог вырвать победу над «Арсеналом», но тогда мы недостаточно эффективно пользовались своими моментами. Оказались в ситуации, которой никто от нас не ждал. Мы боролись с невероятно сильной командой. Бились изо всех сил, но теперь должны принять свое положение. Благодарен болельщикам и игрокам. Горжусь тем, где нахожусь сейчас.
«Атлетико» хорошо играл против «Барселоны» в четвертьфинале и против «Арсенала» в полуфинале. Мы были очень хороши, и это благодаря большому труду игроков, включая Гризманна. Надеюсь, болельщики нашей команды по достоинству оценят то, что мы сделали в нескольких последних матчах", — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне.
«Арсенал» по сумме двух встреч (первый матч — 1:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4). Финал пройдет пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
05 мая 22:00 Арсенал — Атлетико 1:0.
«Арсенал» снова нашел себя. «Канониры» вышли в финал Лиги чемпионов, выжав все из ошибки Облака.