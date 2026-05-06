Симеоне: «Атлетико» был очень хорош в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов"

«Атлетико» хорошо оборонялся в первом тайме, но недостаточно хорошо атаковал. Потом прибавили в этом аспекте. У нас были свои моменты, и многое могло пойти иначе, но случилось то, что случилось. Во втором тайме первого матча «Атлетико» мог вырвать победу над «Арсеналом», но тогда мы недостаточно эффективно пользовались своими моментами. Оказались в ситуации, которой никто от нас не ждал. Мы боролись с невероятно сильной командой. Бились изо всех сил, но теперь должны принять свое положение. Благодарен болельщикам и игрокам. Горжусь тем, где нахожусь сейчас.