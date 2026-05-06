Руни: «Дьекереш сыграл ключевую роль в победе “Арсенала” над “Атлетико”

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни после победы «Арсенала» над «Атлетико» (1:0) в ответном матче Лиги чемпионов похвалил нападающего «канониров» Виктора Дьекереша.
«В этом сезоне на Дьекереша оказывалось давление, и, возможно, он не так приятен для глаз, как некоторые другие центральные нападающие по всему миру, но он делает всю черновую работу. Это очень важно для команды, и хотя он не забил свой гол сегодня вечером, он сыграл огромную роль в победе “Арсенала” в этом матче», — цитирует The Independent Руни.
«Арсенал» по сумме двух встреч (первый матч — 1:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4). Финал пройдет пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
