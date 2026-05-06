Симеоне: «Атлетико» противостоял команде, которая имеет гораздо большую финансовую мощь"

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Арсеналом» (1:0) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов отметил разницу команд в финансовых возможностях.
«Мы противостояли на невероятном уровне команде, которая имеет гораздо большую финансовую мощь, чем мы. Спасибо всем. Нам нужно принять поражение и поблагодарить игроков за то, что они сделали», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Симеоне в соцсети X.
«Арсенал» по сумме двух встреч (первый матч — 1:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4). Финал пройдет пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
