Симеоне: «Атлетико» противостоял команде, которая имеет гораздо большую финансовую мощь"

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Арсеналом» (1:0) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов отметил разницу команд в финансовых возможностях.

Источник: Спорт-Экспресс

«Мы противостояли на невероятном уровне команде, которая имеет гораздо большую финансовую мощь, чем мы. Спасибо всем. Нам нужно принять поражение и поблагодарить игроков за то, что они сделали», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Симеоне в соцсети X.

«Арсенал» по сумме двух встреч (первый матч — 1:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4). Финал пройдет пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

05 мая 22:00 Арсенал — Атлетико 1:0.

