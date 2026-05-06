Артета: «Дьекереш был великолепен против “Атлетико”

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Атлетико» (1:0) в ответном матче Лиги чемпионов похвалил нападающего Виктора Дьекереша.

Источник: Спорт-Экспресс

«Дьекереш был великолепен. Было видно реакцию болельщиков. Его работоспособность и то, что он делает для команды, невероятны», — цитирует The Independent Артету.

«Арсенал» по сумме двух встреч (первый матч — 1:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4). Финал пройдет пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

05 мая 22:00 Арсенал — Атлетико 1:0.

«Арсенал» снова нашел себя. «Канониры» вышли в финал Лиги чемпионов, выжав все из ошибки Облака.