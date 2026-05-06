Облак: «Все ждали Гризманна в финале Лиги чемпионов, но “Атлетико” там не сыграет. Это обидный момент»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак после поражения от «Арсенала» (0:1) в ответном матче Лиги чемпионов отметил вклад Антуана Гризманна в игру мадридской команды. Француз провел последний матч в еврокубках за «матрасников». Летом он перейдет в «Орландо Сити».
«Гризманн — уникальный футболист. Нам жаль, что он уходит так. Сочувствуем и ему, и всем нашим болельщикам. Все ждали его в финале Лиги чемпионов, но мы там не сыграем. Это обидный момент», — цитирует официальный сайт УЕФА Облака.
«Арсенал» по сумме двух встреч (первый матч — 1:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4). Финал пройдет пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
05 мая 22:00 Арсенал — Атлетико 1:0.
