Облак: «Все ждали Гризманна в финале Лиги чемпионов, но “Атлетико” там не сыграет. Это обидный момент»

Источник: Спорт-Экспресс

Голкипер «Атлетико» Ян Облак после поражения от «Арсенала» (0:1) в ответном матче Лиги чемпионов отметил вклад Антуана Гризманна в игру мадридской команды. Француз провел последний матч в еврокубках за «матрасников». Летом он перейдет в «Орландо Сити».

«Гризманн — уникальный футболист. Нам жаль, что он уходит так. Сочувствуем и ему, и всем нашим болельщикам. Все ждали его в финале Лиги чемпионов, но мы там не сыграем. Это обидный момент», — цитирует официальный сайт УЕФА Облака.

«Арсенал» по сумме двух встреч (первый матч — 1:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4). Финал пройдет пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

05 мая 22:00 Арсенал — Атлетико 1:0.

«Арсенал» снова нашел себя. «Канониры» вышли в финал Лиги чемпионов, выжав все из ошибки Облака.